Наука и технологии
Сегодня в 17:12
Apple вытеснила Qualcomm с производственных мощностей TSMC
Apple теперь — крупнейший клиент тайваньцев
Тайваньская компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) — один из крупнейших в мире контрактных производителей чипов. Её мощностями пользуются и Apple, и Qualcomm, и MediaTek, и Huawei. Как выяснилось, Apple в 2021 году решила разместить как можно больше заказов на TSMC, тем самым вытеснив других клиентов производителя.
Counterpoint Research сообщает, что Apple займёт 53% мощностей TSMC для производства 5-нм чипов в этом году. По такому же техпроцессу изготавливается и процессор Snapdragon 888.
Ожидается, что такое количество заказов Apple обеспечит благодаря выпуску чипов A14 и A15 Bionic, а также M1. На долю Qualcomm в заказах TSMC на 5 нм же придётся лишь 24%. Оставшиеся потребности Qualcomm будет удовлетворять на мощностях Samsung Foundry, которая тоже может изготавливать 5-нм чипы.