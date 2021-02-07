Apple вытеснила Qualcomm с производственных мощностей TSMC

Counterpoint Research сообщает, что Apple займёт 53% мощностей TSMC для производства 5-нм чипов в этом году. По такому же техпроцессу изготавливается и процессор Snapdragon 888.

Ожидается, что такое количество заказов Apple обеспечит благодаря выпуску чипов A14 и A15 Bionic, а также M1. На долю Qualcomm в заказах TSMC на 5 нм же придётся лишь 24%. Оставшиеся потребности Qualcomm будет удовлетворять на мощностях Samsung Foundry, которая тоже может изготавливать 5-нм чипы.