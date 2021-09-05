Apple Watch будут носить космонавты на орбите

Дело в том, что полёт в космос — это стрессовое испытание не только для человеческого тела, но и для разума. Повышенный стресс может повлиять на поведение и эффективность экипажа. Учёные разработали комплекс когнитивных тестов для астронавтов, который они будут использовать для оценки работы экипажа. Исследователи объединят результаты когнитивных тестов с показателями состояния здоровья, полученными с помощью Apple Watch, и данными об окружающей среде.

Напомним, Apple Watch Series 6 могут собирать данные о движениях, сне, частоте сердечных сокращений, уровне кислорода в крови и уровня шума в салоне.