Apple Watch будут носить космонавты на орбите

Наука и технологии
Сегодня в 12:15
Apple Watch будут носить космонавты на орбитеДля отслеживания показателей здоровья
Скоро состоится космическая миссия SpaceX Inspiration4, в рамках которой четыре космонавта совершат трёхдневный полёт на околоземную орбиту. Они будут использовать часы Apple, чтобы отслеживать показатели здоровья.
Дело в том, что полёт в космос — это стрессовое испытание не только для человеческого тела, но и для разума. Повышенный стресс может повлиять на поведение и эффективность экипажа. Учёные разработали комплекс когнитивных тестов для астронавтов, который они будут использовать для оценки работы экипажа. Исследователи объединят результаты когнитивных тестов с показателями состояния здоровья, полученными с помощью Apple Watch, и данными об окружающей среде.
Напомним, Apple Watch Series 6 могут собирать данные о движениях, сне, частоте сердечных сокращений, уровне кислорода в крови и уровня шума в салоне.