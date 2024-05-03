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Наука и технологии
Опубликовано 03 мая 2024, 20:15
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Apple Watch дали добро на использование в клинических исследованиях сердца

Исследования могут включать данные, полученные от людей, носящих Apple Watch
Функция истории мерцательной аритмии (ФП) в часах Apple Watch получила одобрение от Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA). Эта функция, которая отслеживает возможные события, связанные с фибрилляцией предсердий, была квалифицирована для участия в программе FDA по разработке медицинских устройств (MDDT).
Apple Watch дали добро на использование в клинических исследованиях сердца
© Ferra

Эта квалификация позволяет исследователям использовать Apple Watch в клинических исследованиях для оценки количества времени, которое участник проводит в состоянии фибрилляции предсердий. Этот неинвазивный метод сбора данных может быть полезен при оценке состояния до и после лечения, особенно при оценке устройств для абляции сердца для лечения фибрилляции предсердий.

Ранее FDA одобрило две функции Apple Watch: возможность проводить электрокардиограмму и получать оповещения о нерегулярном сердцебиении (доступно с Series 4). Важно помнить, что эти функции не заменяют традиционную медицинскую диагностику или лечение. При любых проблемах со здоровьем необходимо обращаться к врачу.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:The Verge
Автор:Максим Многословный
Теги:
#здоровье
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#сша
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#Apple Watch
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#Apple