Apple Watch дали добро на использование в клинических исследованиях сердца

Эта квалификация позволяет исследователям использовать Apple Watch в клинических исследованиях для оценки количества времени, которое участник проводит в состоянии фибрилляции предсердий. Этот неинвазивный метод сбора данных может быть полезен при оценке состояния до и после лечения, особенно при оценке устройств для абляции сердца для лечения фибрилляции предсердий.

Ранее FDA одобрило две функции Apple Watch: возможность проводить электрокардиограмму и получать оповещения о нерегулярном сердцебиении (доступно с Series 4). Важно помнить, что эти функции не заменяют традиционную медицинскую диагностику или лечение. При любых проблемах со здоровьем необходимо обращаться к врачу.

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