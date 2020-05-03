Apple Watch обнаружили проблемы сердца, упущенные больничным ЭКГ-аппаратом

Как пишет издание PhoneArena, ссылаясь на European Heart Journal, женщина обратилась к врачам с жалобами на головокружение, нерегулярный пульс и боли в груди. Ей сделали электрокардиограмму (ЭКГ), которая показала, что всё в норме.

После этого пациентка продемонстрировала кардиологу показания, снятые с «умных» часов Apple Watch с функцией ЭКГ. Эти данные показали признаки выраженной депрессии сегмента ST, которая является частым проявлением ишемической болезни сердца. В итоге пациентке провели катетеризацию сердца и подтвердили диагноз.

Отмечается, что женщину вылечили и выписали из больницы. Доктора признали, что показания «умных» часов могут быть хорошим средством для диагностики заболеваний.