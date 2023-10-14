Apple Watch Series 1 теперь тоже считаются винтажом с ограниченной поддержкой

Часы Apple Watch Series 1 были представлены в 2016 году вместе с моделью Series 2. В то время как часы Series 2 отличались более ярким дисплеем, встроенным GPS и повышенной водонепроницаемостью, часы Series 1 сохранили большую часть аппаратной части оригинальной модели, но оснащены более быстрым чипом. Это сделало их более доступным вариантом, цена которого составляла 369 долларов, что на 100 долларов меньше, чем у Series 2.

И часы Series 1, и Series 2 получали обновления программного обеспечения до середины 2020 г., причем последней совместимой версией стала watchOS 6.