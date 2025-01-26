Apple Watch спасли лыжника, который упал с горы на высоте более 300 метров

Опубликовано 26 января 2025, 18:281 мин.
Apple Watch спасли лыжника, который упал с горы на высоте более 300 метровВ мороз
Часы Apple Watch недавно помогли спасти жизнь лыжнику в штате Вашингтон, упавшему на высоте 1 000 футов (300 метров) в морозную погоду. Функция SOS на часах оповестила спасателей, которые быстро нашли и спасли пострадавшего лыжника, предотвратив, возможно, летальный исход.
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Команда воздушной поддержки округа Кинг работала совместно с офисом шерифа округа Челан после получения сигнала SOS с Apple Watch лыжника. Эта функция, наряду с другими, такими как обнаружение падений и столкновений, предназначена для связи с экстренными службами при несчастных случаях. Она также может сообщать такие важные данные, как местоположение, даже если пользователь находится в бессознательном состоянии.
Функция Emergency SOS не только оповещает службы экстренного реагирования, но и сообщает контакты пользователя, а также помогает человеку взять себя в руки, если он в сознании.