Apple Watch спасли лыжника, который упал с горы на высоте более 300 метров

Команда воздушной поддержки округа Кинг работала совместно с офисом шерифа округа Челан после получения сигнала SOS с Apple Watch лыжника. Эта функция, наряду с другими, такими как обнаружение падений и столкновений, предназначена для связи с экстренными службами при несчастных случаях. Она также может сообщать такие важные данные, как местоположение, даже если пользователь находится в бессознательном состоянии.

Функция Emergency SOS не только оповещает службы экстренного реагирования, но и сообщает контакты пользователя, а также помогает человеку взять себя в руки, если он в сознании.