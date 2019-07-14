Apple Watch спасли мужчину от утопления

Мужчина катался на гидроцикле по озеру Мичиган. Но в один момент большая волна перевернула аквабайк, и парень оказался под водой. Смартфон, само собой, тоже попал в воду. Крики мужчины о помощи не могли услышать люди, а спасательный жилет на нём оказался бесполезен.

На мужчине также была надеты часы Apple Watch. С их помощью он попытался вызвать службу экстренной помощи. Парень рассказывает, что ему сложно было понять, сработала ли функция. Но довольно скоро он увидел вертолёт и спасательные судна.

Как говорит мужчина, если бы не часы, он не знает, чем закончилась бы эта история.