Apple Watch спасли жизнь попавшего в аварию человека

Автомобиль находился в перевернутом состоянии в 30 метрах от дороги. Несмотря на то что водитель дышал, он не реагировал на окружающую обстановку, что побудило сотрудников службы экстренной помощи вызвать воздушный медицинский транспорт.

Рональд Молнар, начальник пожарно-спасательной службы Канзасвилля, полностью приписал оперативное реагирование Apple Watch. По его словам, без Apple Watch автомобиль могли бы обнаружить лишь спустя около двух часов из-за темноты и удаленности от дороги.