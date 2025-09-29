Apple Watch Ultra 3 назвали лучшими смарт-часами Apple, но с одним минусом

Напомним, Apple Watch Ultra 3 стали тоньше — всего 12 мм. При этом они сохранили прочный корпус и получили самый крупный экран среди всех моделей Apple Watch.

Новая технология LTPO3 позволяет обновлять экран с частотой 1 Гц, благодаря чему стрелка секундной всегда двигается плавно, как в обычных часах. Есть яркость до 3000 нит и улучшенный угол обзора.

В обычном режиме часы работают около двух суток, а при экономии энергии — ещё дольше. В случае оборщика они держались почти 60 часов и оставалось 31% заряда.

Но есть нюанс: тёмная версия корпуса из чёрного титана оказалась склонна к появлению заметных царапин, особенно по краям. Вероятно, это особенность именно тёмного покрытия, так как светлый титан скрывает следы лучше.