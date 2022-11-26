Apple Watch Ultra или Galaxy Watch 5: тест на качество стекла

Канал опубликовал видео, в котором автор измерил твердость сапфирового покрытия Apple Watch Ultra, а также Samsung Galaxy Watch 5 и Garmin Fenix 7. Основной целью теста было выяснить, действительно ли эти трое часов имеют сапфировое стекло, как рекламируют компании. Для этого он использовал шкалу Мооса, по которой измеряют твердость минералов от 1 до 10. Стекло царапается на уровне 6, сапфир - на уровне 8 или даже 9, в зависимости от его чистоты.

Тесты JerryRigEverything показали, что дисплей Apple Watch Ultra действительно покрыт настоящим сапфиром, но есть несколько моментов: в ходе тестов сапфировое стекло Apple Watch Ultra имело незначительные потёртости на уровнях 6 и 7, в то время как настоящие повреждения начались на уровне 8.

С Galaxy Watch 5 были получены аналогичные результаты, хотя потертости на уровнях 6 и 7 были менее заметны, чем на Apple Watch Ultra. На канале автор объясняет, что это, вероятно, связано с примесями в материале или проблемами с полировкой. Что касается Garmin Fenix 7, тесты показали, что у них самое чистое сапфировое стекло из всех трех часов, поскольку на нем почти не было потертостей на уровнях 6 и 7.