Apple Watch в США запретили не только продавать, но и ремонтировать

Apple не только прекратила онлайн-продажи затронутых моделей, включая Series 9 и Ultra Series 2, но и приостановила аппаратный ремонт Apple Watch Series 6 и новее (за исключением SE) в связи с запретом, наложенным Комиссией по международной торговле США.

В результате пользователи Apple Watch с негарантийными случаями оказались в затруднительном положении, не имея возможности обратиться за ремонтом на время действия запрета. Хотя устройства, находящиеся на гарантии, остаются незатронутыми, ограничение добавляет остроты ситуации, когда Apple необходимо разрешить патентный конфликт с Masimo.

Apple, что интересно, рассматривает возможность обновления программного обеспечения для решения патентных проблем, но Masimo настаивает на необходимости именно что аппаратного решения, в результате чего судьба Apple Watch повисла на волоске.