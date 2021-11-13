Apple заинтересовалась разработкой дронов

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Apple заинтересовалась разработкой дроновРегистрирует патенты на эту тему
Обнаружены две любопытные патентные заявки Apple. Они касаются дронов.
В первом патенте описан метод взаимодействия между беспилотным летательным аппаратом и контроллером. В заявке описывается то, как дрон будет подключаться и отключаться от беспроводного контроллера.
Второй патент связан с отслеживанием и контролем беспилотных летательных аппаратов. Мониторинг осуществляется через сотовую сеть.
Других утечек, свидетельствующих о разработке Apple дронов, больше нет. Стоит отметить, что найдены были лишь патенты, и пока нельзя будет уверенным, что такие технологии будут реализованы в настоящих продуктах.
Недавно Apple также запатентовала технологию, которая позволит владельцам айфонов скрывать контент, отображаемый на экране. Увидеть текст или фото пользователь сможет только с помощью специальных очков.
Источник: Gizmochina