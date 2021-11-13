Apple заинтересовалась разработкой дронов

В первом патенте описан метод взаимодействия между беспилотным летательным аппаратом и контроллером. В заявке описывается то, как дрон будет подключаться и отключаться от беспроводного контроллера.

Второй патент связан с отслеживанием и контролем беспилотных летательных аппаратов. Мониторинг осуществляется через сотовую сеть.