Apple, которая пока не производит умные очки, выпустила свою гарнитуру Vision Pro в феврале 2024 года по цене $ 3500. Несмотря на инновационные функции, такие как управление с помощью жестов и голоса, высокая цена и отсутствие привлекательных приложений снизили интерес потребителей. В ответ Apple, как сообщается, сократила производство Vision Pro.

В отличие от этого, умные очки *Meta Ray-Ban, цена которых начинается с $ 300, предлагают более практичное решение с камерами, микрофонами и динамиками, что делает их удобными для использования на улице.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена