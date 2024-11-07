Опубликовано 07 ноября 2024, 09:001 мин.
Apple заинтересовалась умными очками после «провала» Vision Pro и успеха *MetaГде-то компания свернула не туда
По информации СМИ, Apple проводит исследование рынка умных очков, что чудесным образом совпало с низким спросом на её Vision Pro. Компания собирает отзывы сотрудников о существующих продуктах умных очков и планирует привлечь дополнительные фокус-группы. Это происходит на фоне роста популярности умных очков *Meta, включая созданные совместно сRay-Ban и ожидаемую новинку *Orion, анонс которой получил положительные отзывы от пользователей и критиков.
Apple, которая пока не производит умные очки, выпустила свою гарнитуру Vision Pro в феврале 2024 года по цене $ 3500. Несмотря на инновационные функции, такие как управление с помощью жестов и голоса, высокая цена и отсутствие привлекательных приложений снизили интерес потребителей. В ответ Apple, как сообщается, сократила производство Vision Pro.
В отличие от этого, умные очки *Meta Ray-Ban, цена которых начинается с $ 300, предлагают более практичное решение с камерами, микрофонами и динамиками, что делает их удобными для использования на улице.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена