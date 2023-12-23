Apple захотела потратить десятки миллионов на новостные архивы ради собственного ИИ

Однако технологический титан сталкивается с противодействием: некоторые издатели выражают недовольство расширенными условиями и потенциальными юридическими обязательствами. Расплывчатые намерения Apple применить ИИ в новостной индустрии вызывают недоумение, а руководители издательств — опасения по поводу масштабов партнерства.

Несмотря на первоначальные колебания, среди некоторых руководителей новостных изданий есть проблеск оптимизма, которые видят потенциал для новаторского сотрудничества. Уникальный подход Apple, заключающийся в получении разрешения, резко контрастирует с другими компаниями, использующими ИИ, которые постоянно обвиняются в использовании новостного контента без согласия.

Изменит ли этот шаг будущее потребления новостей, или издатели будут «играть» с гигантом Кремниевой долины?