Apple захотела потратить десятки миллионов на новостные архивы ради собственного ИИ

Apple захотела потратить десятки миллионов на новостные архивы ради собственного ИИТехнологический гигант привлек издателей новой сделкой
Apple наращивает свои возможности, намереваясь заключить сделку на 50 миллионов долларов на лицензирование новостных архивов для своего амбициозного проекта по созданию генеративного ИИ, пишут СМИ. С такими крупными игроками, как Conde Nast, NBC News и реестр изданий IAC, Apple стремится занять свое место в развивающейся сфере.
Однако технологический титан сталкивается с противодействием: некоторые издатели выражают недовольство расширенными условиями и потенциальными юридическими обязательствами. Расплывчатые намерения Apple применить ИИ в новостной индустрии вызывают недоумение, а руководители издательств — опасения по поводу масштабов партнерства.
Несмотря на первоначальные колебания, среди некоторых руководителей новостных изданий есть проблеск оптимизма, которые видят потенциал для новаторского сотрудничества. Уникальный подход Apple, заключающийся в получении разрешения, резко контрастирует с другими компаниями, использующими ИИ, которые постоянно обвиняются в использовании новостного контента без согласия.
Изменит ли этот шаг будущее потребления новостей, или издатели будут «играть» с гигантом Кремниевой долины?