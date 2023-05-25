Apple заключила многомиллиардную сделку по развитию технологий 5G

Apple заключила многомиллиардную сделку по развитию технологий 5GРадиочастотные компоненты и фильтры
Apple объявила о новом партнерстве с Broadcom, одним из своих давних поставщиков, для разработки ключевых радиочастотных компонентов 5G в США. В рамках этой многомиллиардной сделки Broadcom будет заниматься разработкой и производством радиочастотных компонентов 5G, включая фильтры FBAR.
Это партнерство соответствует обязательству Apple инвестировать в экономику США 430 миллиардов долларов в течение пяти лет.
Apple, кстати, продолжает разрабатывать собственные технологии, включая компоненты Bluetooth и Wi-Fi, что поможет ей в будущем снизить зависимость от внешних поставщиков. Например, по слухам, Apple также работает над собственными версиями других компонентов iPhone, таких как радиочастотные чипы и компоненты беспроводной зарядки, которые в настоящее время поставляются Broadcom.