Apple заключила многомиллиардную сделку по развитию технологий 5G

Это партнерство соответствует обязательству Apple инвестировать в экономику США 430 миллиардов долларов в течение пяти лет.

Apple, кстати, продолжает разрабатывать собственные технологии, включая компоненты Bluetooth и Wi-Fi, что поможет ей в будущем снизить зависимость от внешних поставщиков. Например, по слухам, Apple также работает над собственными версиями других компонентов iPhone, таких как радиочастотные чипы и компоненты беспроводной зарядки, которые в настоящее время поставляются Broadcom.