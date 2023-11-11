Apple заключила сделку с Amazon, чтобы первой не мешала чужая реклама

Хотя Amazon по-прежнему отображает конкурирующие товары в результатах поиска, он стратегически ограничивает размещение рекламы над, под и между результатами. Это означает, что при поиске последней модели iPhone вы встретите минимальное количество рекламы. Однако при поиске конкурирующих устройств, например Samsung Galaxy S23, пользователи могут столкнуться с рекламой на всей странице результатов.

Соглашение, заключенное в 2018 году, когда Apple начала продавать свою продукцию на Amazon, направлено на поддержание сфокусированной и свободной от беспорядка среды для предложений Apple. Представитель Apple Фред Сайнц подтвердил факт заключения соглашения. Размер вознаграждения, выплачиваемого Apple компании Amazon за предоставление преференций, не разглашается.