Apple заключила сделку с Amazon, чтобы первой не мешала чужая реклама

Apple заключила сделку с Amazon, чтобы первой не мешала чужая рекламаНечестное преимущество
Стало известно, что компании Apple и Amazon заключили секретное соглашение, согласно которому продукты Apple получат чистое и нетронутое рекламное пространство на платформе Amazon. Как сообщается, в рамках соглашения реклама конкурентов удаляется из результатов поиска и со страниц товаров для устройств Apple, создавая визуальный оазис.
Хотя Amazon по-прежнему отображает конкурирующие товары в результатах поиска, он стратегически ограничивает размещение рекламы над, под и между результатами. Это означает, что при поиске последней модели iPhone вы встретите минимальное количество рекламы. Однако при поиске конкурирующих устройств, например Samsung Galaxy S23, пользователи могут столкнуться с рекламой на всей странице результатов.
Соглашение, заключенное в 2018 году, когда Apple начала продавать свою продукцию на Amazon, направлено на поддержание сфокусированной и свободной от беспорядка среды для предложений Apple. Представитель Apple Фред Сайнц подтвердил факт заключения соглашения. Размер вознаграждения, выплачиваемого Apple компании Amazon за предоставление преференций, не разглашается.