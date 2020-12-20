Apple закроет десятки магазинов из-за коронавируса

Об этом узнало издание Bloomberg. Журналисты сообщают, что в Калифорнии, где, кстати, расположена штаб-квартира Apple, находятся 53 магазина. Ещё СМИ выяснили, что компания закроет все четыре магазина в Теннесси, все три в Юте, все четыре в Миннесоте, два в Оклахоме и др. Кроме того, перестанут работать 16 магазинов в Великобритании, Мексике и Бразилии.

В Apple пояснили, что следят за ситуацией. Компания надеется, что её сотрудники и клиенты вернутся в магазины как можно скорее. Когда это произойдёт, Apple не сказала.

В Bloomberg уточнили, что компания сталкивается с одним из масштабных закрытий магазинов с начала пандемии.