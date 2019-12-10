Apple закрыла российский сайт за использование iPhone в названии

Apple связалась с провайдером хостинга Selectel, чтобы сообщить об этом. Компания указала, что как правообладатель имеет право разрешать или запрещать другим лицам использовать свои товарные знаки. Apple также отметила, что отсутствие запрета не считается разрешением.

В случае несогласия с требованиями компания пригрозила взысканием с сайта компенсации в размере пяти миллионов рублей. Впрочем ресурс уже «переехал» на другой домен и даже решил изменить дизайн.

Стоит отметить, что Apple-iPhone.ru существовал 12 лет. Сначала на сайте был форум для пользователей продукции Apple, а затем там стали публиковаться новости, статьи и обзоры.