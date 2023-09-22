Apple замедлила повышение зарплат сотрудникам магазинов

Это означает возврат к уровню, существовавшему до 2022 г.. Диапазон повышения ставок в 2023 году будет варьироваться от 2% до 5%. В прошлом году, напротив, повышение ставок составляло от 8% до 10%, что отчасти было обусловлено нехваткой рабочей силы и попытками объединения сотрудников в профсоюз, хотя на данный момент только два магазина Apple успешно их создали.

Более скромное повышение заработной платы в этом году объясняется замедлением роста заработной платы в экономике США и инфляцией. В настоящее время в США большинство продавцов Apple зарабатывают от 22 до 30 долларов в час, при этом зарплата сотрудников AppleCare несколько выше. Кроме того, компания Apple ежегодно предоставляет сотрудникам обеих категорий ограниченные фондовые единицы, которые обычно составляют около 2000 долларов. Некоторые работники также получили редкие премии.