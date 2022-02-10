Наука и технологии
Вчера в 23:40
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Apple занижает должности сотрудников, когда они покидают компанию

Такой подход является уникальным
Эксперты обратили внимание на то, что Apple меняет должность сотрудника на самую низшую, когда те увольняются, независимо от занимаемой ранее. Это в свою очередь может повлиять на заработную плату, которую будет получать человек в других компаниях
Apple занижает должности сотрудников, когда они покидают компанию

В компании Apple классификация вашей должности может значить очень многое. Разница в один уровень может привести к разнице в зарплате в сотню тысяч долларов. И эти звания помогают определить, сколько сотрудники Apple могут заработать, когда они уходят из компании на другую работу. Но здесь есть одна загвоздка.

В широко используемых базах данных, к которым компании обращаются для проверки информации о должностях, Apple меняет название должности каждого сотрудника, будь то доктор компьютерных наук или менеджер по продукции, на “'Associate'" (сотрудник, помощник – прим. ред.), что подтверждает компания. По словам экспертов в области трудовых отношений, подход Apple является странным, если не уникальным, но до сих пор он оставался практически незамеченным для всех, кроме горстки соискателей, чьи резюме вступали в конфликт с официальными базами данных, ведущимися службами проверки вакансий. Звание "associate" обычно используется для обозначения более низких должностей. Например, работников розничной торговли начального уровня в США часто называют подобным образом.

Источник: Washington Post
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