Apple занижает должности сотрудников, когда они покидают компанию

В компании Apple классификация вашей должности может значить очень многое. Разница в один уровень может привести к разнице в зарплате в сотню тысяч долларов. И эти звания помогают определить, сколько сотрудники Apple могут заработать, когда они уходят из компании на другую работу. Но здесь есть одна загвоздка.

В широко используемых базах данных, к которым компании обращаются для проверки информации о должностях, Apple меняет название должности каждого сотрудника, будь то доктор компьютерных наук или менеджер по продукции, на “'Associate'" (сотрудник, помощник – прим. ред.), что подтверждает компания. По словам экспертов в области трудовых отношений, подход Apple является странным, если не уникальным, но до сих пор он оставался практически незамеченным для всех, кроме горстки соискателей, чьи резюме вступали в конфликт с официальными базами данных, ведущимися службами проверки вакансий. Звание "associate" обычно используется для обозначения более низких должностей. Например, работников розничной торговли начального уровня в США часто называют подобным образом.