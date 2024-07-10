Наука и технологии
Опубликовано 10 июля 2024, 19:30
1 мин.

Apple заняла первое место в росте мировых поставках ПК

С ростом 20,8 %, сообщает IDC
По предварительным данным IDC, мировые поставки ПК во втором квартале заметно выросли на 3% благодаря растущему спросу на устройства с поддержкой ИИ. За три месяца, закончившихся в июне, на рынке было поставлено 64,9 млн устройств. Компания Apple стала лидером по этому показателю: ее поставки выросли на 20,8% по сравнению с предыдущим годом, что является самым большим ростом среди производителей ПК.
Apple заняла первое место в росте мировых поставках ПК
© Ferra

Группа Acer также продемонстрировала значительный рост, увеличив поставки на 13,7%. Восстановление спроса на ПК после вызванного пандемией всплеска покупок и последующего затишья свидетельствует о восстановлении рынка, считают аналитики.

Райан Рейт, вице-президент группы IDC Worldwide Device Trackers, подчеркнул роль искусственного интеллекта в оживлении рынка. «Шумиха, безусловно, идет вокруг ИИ, но многое происходит и с покупками ПК без ИИ, чтобы этот зрелый рынок демонстрировал признаки позитива», — отметил он.

Несмотря на общую положительную тенденцию, слабые показатели в Китае ослабили рост рынка. Без учета Китая мировые поставки выросли более чем на 5% по сравнению с предыдущим годом. Lenovo сохранила самую высокую долю рынка — 22,7%, за ней следует HP с 21,1%. Доля Dell Technologies, занимающей 15,5% рынка, снизилась на 2,4%.

Источник:Reuters
Автор:Максим Многословный
Теги:
#LENOVO
,
#пк
,
#IDC
,
#анализ
,
#Apple