Apple заняла первое место в росте мировых поставках ПК

Группа Acer также продемонстрировала значительный рост, увеличив поставки на 13,7%. Восстановление спроса на ПК после вызванного пандемией всплеска покупок и последующего затишья свидетельствует о восстановлении рынка, считают аналитики.

Райан Рейт, вице-президент группы IDC Worldwide Device Trackers, подчеркнул роль искусственного интеллекта в оживлении рынка. «Шумиха, безусловно, идет вокруг ИИ, но многое происходит и с покупками ПК без ИИ, чтобы этот зрелый рынок демонстрировал признаки позитива», — отметил он.

Несмотря на общую положительную тенденцию, слабые показатели в Китае ослабили рост рынка. Без учета Китая мировые поставки выросли более чем на 5% по сравнению с предыдущим годом. Lenovo сохранила самую высокую долю рынка — 22,7%, за ней следует HP с 21,1%. Доля Dell Technologies, занимающей 15,5% рынка, снизилась на 2,4%.