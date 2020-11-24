Apple запатентовала клавиатуру из сенсорного дисплея для ноутбуков

Тактильная обратная связь может обеспечиваться с помощью массива электродов, которые будут заставлять пользователя почувствовать различные уровни силы трения. Устройство, например, сможет определять одну или больше областей ввода букв и цифр.

Ещё тактильная обратная связь может быть создана при помощи дополнительных элементов, например, привода, которые будет создавать ощущение движения поверхности.

По патентным рисункам также видно, что устройство ввода может служить не только клавиатурой для ноутбука, но и панелью регулирования воспроизведения. Область ввода может становиться активной только в момент, когда пользователь приближает к ней пальцы. Кроме того, клавиатура сможет работать и с планшетом.

Это лишь патент, поэтому пока неясно, выпустит ли Apple такое устройство на рынок.