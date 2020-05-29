Apple запатентовала колонки со встроенной системой охлаждения

Компания отметила, что многие аудиосистемы могут включать в себя множество электронных компонентов в малом форм-факторе. Например, микрофоны, различные датчики, процессоры, память и т.д. Однако из-за особенности своего предназначения аудиосистемы, в отличие от компьютеров, лишены охлаждающих вентиляторов. Ведь им не нужен лишний шум.

Именно поэтому Apple предложила использовать специальные динамики, которые ещё и будут охлаждать всё устройство.

В принципе, такую систему компания может установить и в новую компактную колонку HomePod. Однако пока это только патент, и у нас нет доказательств реализации изобретения в устройствах.