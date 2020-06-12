Apple запатентовала меняющий цвет логотип яблока для iPhone

Этот логотип размещается на задней панели смартфона. В будущем компания, судя по всему, намерена наносить лого слоями с помощью лазерной техники. «Яблоко» будет отражать различные цвета: от пурпурного до жёлтого. Они не будут расположены полосками: это будет что-то наподобие смеси меняющихся цветов.

В патенте Apple также указано, что можно сделать многоцветной всю заднюю панель смартфона. В принципе, это можно сравнить с градиентными панелями на некоторых смартфонах Huawei и Samsung.

Поскольку пока это лишь патент, мы не можем быть уверены, что Apple в скором времени реализует технологию в дизайне iPhone.