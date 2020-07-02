Наука и технологии
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Apple запатентовала ноутбук сразу с пятью экранами
Четыре маленьких рядом с клавиатурой и тачпадом
Apple запатентовала ноутбук — предполагаемый MacBook Pro — сразу с пятью экранами. Такое устройство может произвести революцию в индустрии.
Патент компании одобрили в Национальном управлении Китая по интеллектуальной собственности. Документация содержит схематические рисунки MacBook с пятью дисплеями. Судя по изображениям, Apple заполнила дисплеями все пустующие места по бокам клавиатуры и тачпада ноутбука. Устройство оснащено одним стандартным большим экраном и четырьмя маленькими дополнительными.
Эти дисплеи смогут взять на себя роль Touch Bar или вовсе принести новые функции. В патенте также описана тактильная система обратной связи для экранов.
Конечно, это лишь патент, и не факт, что Apple выпустит на рынок MacBook Pro с пятью дисплеями.