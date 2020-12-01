Apple запатентовала систему распознавания голоса и «безмолвного» управления для наушников

Новые наушники, по задумке Apple, будут сопровождаться различными сенсорами, которые позволят распознавать голос пользователя. Ещё они могут обеспечивать голосовые команды или «безмолвное» управления. Последнее означает, что устройство может детектировать неслышные слова по движению челюстей и языка пользователя. Иными словами, датчик на наушниках может улавливать изменения лица человека и распознавать таким образом команды.

Процессор в наушниках сможет хранить голосовые паттерны, связанные с владельцем. Также AirPods могут использовать алгоритмы, чтобы тренировать систему безопасности лучше распознавать голос пользователя.

Надо понимать, что это лишь патент, и пока неясно, когда подобные технологии появятся в реальных наушниках Apple.