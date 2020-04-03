Apple запатентовала специальный режим для подводной работы смартфона

Патентную заявку компании опубликовало Ведомство по патентам и товарным знакам США. В документе описан новый режим пользовательского интерфейса, который позволяет удобно управлять устройством под водой. При этом пользователь сможет вернуться обратно к привычному режиму на iOS, когда вернётся на сушу. Судя по всему, такое новшество ориентировано на людей, который любят делать фотографии и видео под водой.

В подводном режиме пользователю будет проще получить доступ к основным используемым сервисам. Кроме того, опция позволит сэкономить заряд батареи.

Новый режим предполагает использование специального индикатора, который будет оповещать о том, что устройство находится под водой.