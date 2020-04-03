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Apple запатентовала специальный режим для подводной работы смартфона
Пригодится для съёмки под водой
Apple запатентовала специальный режим для подводной работы смартфона. Он пригодится, например, при съёмке под водой.
Патентную заявку компании опубликовало Ведомство по патентам и товарным знакам США. В документе описан новый режим пользовательского интерфейса, который позволяет удобно управлять устройством под водой. При этом пользователь сможет вернуться обратно к привычному режиму на iOS, когда вернётся на сушу. Судя по всему, такое новшество ориентировано на людей, который любят делать фотографии и видео под водой.
В подводном режиме пользователю будет проще получить доступ к основным используемым сервисам. Кроме того, опция позволит сэкономить заряд батареи.
Новый режим предполагает использование специального индикатора, который будет оповещать о том, что устройство находится под водой.