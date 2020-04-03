Apple заплатила $75 000 хакеру, который нашёл уязвимость камеры в iPhone и MacBook

Хакер обнаружил уязвимость нулевого дня в программном обеспечении: она позволяла взломать камеры смартфонов или ноутбуков. Речь идёт о фирменном браузере Safari.

Всего хакер увидел семь уязвимостей. Три из них позволили специалисту получить доступ к камере, заставляя пользователя посетить вредоносный сайт. Хакер заявил, что такие ошибки показывают, почему владельцам устройств никогда не стоит чувствовать себя полной безопасности при использовании камер.

Специалист сообщил Apple о своём исследовании в декабре 2019 года. Компания проверила все семь уязвимостей и выпустила исправление в Safari 13.0.5 и Safari 13.1.