Apple запретила покупать криптовалюту с помощью своей банковской карты

Согласно пользовательскому соглашению, которое появилось вчера на сайте банка-партнёра Goldman Sachs, Apple Card нельзя будет использовать для покупки криптовалюты. Равно как и для других эквивалентов денежных средств, включая фишки в казино и лотерейные билеты. По Apple Card нельзя будет даже оплатить ставки на ипподроме.

Все операции по карте будут рассчитываться в американских долларах. Иностранные валюты нужно будет просто конвертировать при помощи Mastercard International.

Стоит отметить, что в августе запуск карты ожидается в США. Когда она появится в России, пока неизвестно.