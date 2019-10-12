Наука и технологии
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Apple запретила размещать видео с критикой Китая на своих сервисах
В частности, на Apple TV+
Журналисты выяснили, что Apple просит создателей сериалов для своей платформы Apple TV+ не изображать Китай в плохом свете. Эта новость выглядит особенно интересно на фоне недавнего решения купертиновцев удалить из App Store приложение, помогавшее протестующим в Гонконге.
Об этом сообщает издание BuzzFeed News. Оказалось, что Apple начала инструктировать шоураннеров таким образом ещё в прошлом году. Никаких конкретных рекомендаций не приводится, одно лишь расплывчатое «избегать изображения Китая в плохом свете».
Журналисты предполагают, что Apple просто боится запрета своего контента в Китае, как это было с iBooks Store и iTunes Movies в 2016 году.
Один из шоураннеров рассказал журналистам, что просьба Apple не является чем-то необычным для Голливуда. «Они все делают это», — отметил собеседник. По его словам, создателям контента приходится мириться с некоторыми ограничениями, если они хотят иметь доступ к китайскому рынку.
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