Apple запретила размещать видео с критикой Китая на своих сервисах

Об этом сообщает издание BuzzFeed News. Оказалось, что Apple начала инструктировать шоураннеров таким образом ещё в прошлом году. Никаких конкретных рекомендаций не приводится, одно лишь расплывчатое «избегать изображения Китая в плохом свете».

Журналисты предполагают, что Apple просто боится запрета своего контента в Китае, как это было с iBooks Store и iTunes Movies в 2016 году.

Один из шоураннеров рассказал журналистам, что просьба Apple не является чем-то необычным для Голливуда. «Они все делают это», — отметил собеседник. По его словам, создателям контента приходится мириться с некоторыми ограничениями, если они хотят иметь доступ к китайскому рынку.