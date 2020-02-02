Наука и технологии
Сегодня 11:53
Apple запустила ремонт устройств на дому у покупателей
Пока только в США
Apple решила повысить уровень своего обслуживания с помощью новой услуги. Речь идёт о ремонте устройств на дому у покупателей.
Услуга предназначена для людей, которые не могут посетить сервисный центр самостоятельно. Реализуется она через авторизованного поставщика услуг Apple — Go Tech Services. В рамках нового сервиса компания обещает отремонтировать фирменное устройство на дому или в офисе.
На сайте Apple указано, что новая опция может быть уже доступна в определённых местах. Пока это касается городов США — Сан-Франциско, Лос-Анджелеса, Нью-Йорка, Чикаго, Хьюстона и Далласа.
Apple также предупреждает, что к стандартной стоимости ремонта при вызове на дом может добавляться плата за визит. Её размер на сайте компании не указан.