Apple запустила ремонт устройств на дому у покупателей

Услуга предназначена для людей, которые не могут посетить сервисный центр самостоятельно. Реализуется она через авторизованного поставщика услуг Apple — Go Tech Services. В рамках нового сервиса компания обещает отремонтировать фирменное устройство на дому или в офисе.

На сайте Apple указано, что новая опция может быть уже доступна в определённых местах. Пока это касается городов США — Сан-Франциско, Лос-Анджелеса, Нью-Йорка, Чикаго, Хьюстона и Далласа.

Apple также предупреждает, что к стандартной стоимости ремонта при вызове на дом может добавляться плата за визит. Её размер на сайте компании не указан.