Apple запустила в России премиальную подписку. Что в неё входит

В самую дорогую версию Apple One войдут TV+, Arcade, Music, 2 ТБ в облачном хранилище iCloud и новый сервис Fitness+. Интересно, что подписка запустилась раньше времени — Apple говорила, что запуск намечен на 3 ноября. В этот же день станет доступен и сервис Fitness+, который был презентован совсем недавно.

Fitness+ предназначен для тренировок в домашних условиях. В нём есть 11 видов тренировок, в том числе пилатес, силовой тренинг и йога. Он показывает ритм сердца и другие показатели, позволяет включать видеосеансы и т.д.

Apple One обходится пользователю дешевле, чем эти сервисы, оплаченные по отдельности.