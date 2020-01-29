Apple заработала рекордное количество денег благодаря новым iPhone

Новый показатель на 9% превышает выручку Apple за первый квартал 2019 года — тогда было $84,3 млрд. Чистая прибыль компании составила $22,2 млрд.

В отчёте Apple сказано, что 61% от выручки в этом квартале приходится на международные продажи. Сам глава компании Тим Кук (Tim Cook) заявил, что росту продаж способствовал высокий спрос на смартфоны iPhone 11 и iPhone 11 Pro, которые вышли осенью 2019.

Кстати, iPhone до сих пор остаётся самым продаваемым товаром Apple. На втором месте находятся компьютеры Mac, а на третьем — iPad. Как рассказал Кук, число пользователей устройств Apple превысило 1,5 млрд в каждом географическом сегменте, где представлена компания.