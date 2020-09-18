Apple заставят разрешить на iPhone NFC-оплату через сторонние системы платежей

Европа планирует выпустить закон, по которому производители смартфонов не смогут скрывать информацию об используемых технологиях бесконтактных платежей. Это значит, что любые платёжные провайдеры получат возможность предлагать свои услуги на смартфонах Apple через собственные приложения.

Стоит отметить, что Apple Pay использует для работы чип NFC. Ранее Apple утверждала, что открытие доступа к этой технологии другим платёжным системам может увеличить риск мошенничества. Однако Европейская Комиссия считает, что Apple просто ведёт себя нечестно по отношению к конкурентам. Согласится ли «яблочная» компания на условия регуляторов, пока неясно.