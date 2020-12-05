Apple засудят за невозможность выбрать приложение для оплаты по NFC

СМИ отмечают, что в документах организации не указаны ни Apple, ни iPhone, однако цель расследования очевидна. Регулятор пишет, что обеспокоен тем, что программное обеспечение некоторых смартфонов позволяет использовать только приложение производителя для NFC-платежей. Это явное указание на iPhone, Apple Watch и Apple Pay. Apple не разрешает сторонним компаниям подключаться к модулю NFC в своих устройствах. Это значит, что владельцы iPhone не могут установить, например, Google Pay.

Регулятор сообщил, что выяснит — не мешает ли такое ограничение свободе выбора пользователей. Если всё-таки мешает, то Apple грозит штраф.

Недавно итальянская антимонопольная служба признала компанию Apple виновной в обмане пользователей о «водонепроницаемости» iPhone.