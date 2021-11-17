Apple засудят за смертельную давку на концерте популярного рэпера

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Apple засудят за смертельную давку на концерте популярного рэпераКомпанию обвиняют в халатности
Недавно на концерте популярного рэпера Трэвиса Скотта случилась давка в толпе из-за которой погибли десять человек. Теперь участники концерта требуют от всех организаторов, в том числе Apple, компенсацию в размере $750 млн.
Среди истцов есть, в частности, родители погибшего 21-летнего парня. В числе организаторов же — Трэвис Скотт, Дрейк, Apple Music, Scoremore, Live Nation и другие. Истцы считают, что они несут ответственность за смерть зрителей.
Конкретно Apple обвиняют в том, что она вела прямую трансляцию, хотя должна была знать о потенциальных проблемах с безопасностью. Дрейк, например, попал под раздачу из-за того, что около получаса находился на сцене, когда давка уже началась.
Ранее Скотта раскритиковали за то, что он не остановил концерт, когда начались проблемы.
Источник: TJ