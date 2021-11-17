Apple засудят за смертельную давку на концерте популярного рэпера

Среди истцов есть, в частности, родители погибшего 21-летнего парня. В числе организаторов же — Трэвис Скотт, Дрейк, Apple Music, Scoremore, Live Nation и другие. Истцы считают, что они несут ответственность за смерть зрителей.

Конкретно Apple обвиняют в том, что она вела прямую трансляцию, хотя должна была знать о потенциальных проблемах с безопасностью. Дрейк, например, попал под раздачу из-за того, что около получаса находился на сцене, когда давка уже началась.

Ранее Скотта раскритиковали за то, что он не остановил концерт, когда начались проблемы.