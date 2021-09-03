Наука и технологии
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Apple засудят за записи секса пользователей и их разговоров с докторами

Компания может передавать эти записи третьим лицам
Окружной суд США постановил, что пользователи могут засудить Apple за то, что голосовой помощник Siri записывает их частные разговоры, когда активируется случайно.
Apple засудят за записи секса пользователей и их разговоров с докторами

В иске утверждается, что Apple передавала эти разговоры третьим лицам. Ещё в июле 2019 года ходили слухи, что компания отправляет куски записей разговоров пользователей iPhone с Siri стороннему подрядчику. Такая процедура якобы должна была улучшить качество работы голосового помощника.

Apple могут привлечь к ответственности за то, что компания не хранила записи пользователей конфиденциально. Ранее Apple утверждала, что менее 1% ежедневных взаимодействий с Siri отправлялись подрядчикам, чьей задачей было определить, был ли голосовой ассистент активирован намеренно или случайно.

Оказались, что отправленные записи не фильтровались. Это могли быть и записи того, как люди занимаются сексом, и того, как они беседуют с врачами.