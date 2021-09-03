Apple засудят за записи секса пользователей и их разговоров с докторами

В иске утверждается, что Apple передавала эти разговоры третьим лицам. Ещё в июле 2019 года ходили слухи, что компания отправляет куски записей разговоров пользователей iPhone с Siri стороннему подрядчику. Такая процедура якобы должна была улучшить качество работы голосового помощника.

Apple могут привлечь к ответственности за то, что компания не хранила записи пользователей конфиденциально. Ранее Apple утверждала, что менее 1% ежедневных взаимодействий с Siri отправлялись подрядчикам, чьей задачей было определить, был ли голосовой ассистент активирован намеренно или случайно.

Оказались, что отправленные записи не фильтровались. Это могли быть и записи того, как люди занимаются сексом, и того, как они беседуют с врачами.