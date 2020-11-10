Apple значительно улучшит дисплеи в iPhone 2021 года

Согласно информации источника, LG готовится создать новый тип OLED для iPhone следующего года, используя технологию LPTO. Производитель описывает метод как технологию тонкоплёночных транзисторов (TFT) с применением низкотемпературных поликристаллических оксидов (LTPO). Дисплей, выполненный таким образом, будет использоваться в топовых моделях айфонов.

LG Display, скорее всего, уже заключили с Apple соглашение по производству экранов. При этом Apple готова использовать LTPO панели для моделей смартфонов двух следующих лет. Использование улучшенных экранов в iPhone 13 позволит им стать автономнее.