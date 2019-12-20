Apple значительно улучшит качество съёмки в смартфонах 2020 года

Об этом пишет ресурс Digitimes. Сейчас в смартфонах Apple применяется оптическая стабилизация изображения, однако это не лучшая технология. Гораздо эффективнее стабилизация смещением сенсора. Она подразумевает аппаратные изменения, в частности перемещение сенсора внутри камерного модуля с помощью электроприводов. Такая система лучше всего подходит для съёмки в условиях низкой освещённости.

Конечно же, это пока лишь слухи, как и вся информация, связанная с ожидаемыми iPhone. Напомним, ранее источники утверждали, что смартфоны Apple 2020 года будут иметь OLED-дисплеи. Кроме того, им пророчили поддержку 5G. В марте поклонники ожидают выход продолжения модели iPhone SE.