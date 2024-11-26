Applied Materials представила платформу MAX OLED для массового производства

Опубликовано 26 ноября 2024, 02:151 мин.
Applied Materials представила платформу MAX OLED для массового производстваНовая технология позволит снизить стоимость
Компания Applied Materials представила новую платформу MAX OLED, которая обещает революционизировать производство OLED-дисплеев. Технология направлена на повышение масштабируемости и эффективности производства, что позволит создавать высококачественные дисплеи для различных устройств, включая ПК и телевизоры.
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Главным достижением MAX OLED является переход с производства на стекле Gen 6 на более крупные субстраты Gen 8. Это позволяет производителям получать более крупные и более экономичные OLED-панели, снижая себестоимость за счет оптимизации числа дисплеев, получаемых с одного листа стекла.
Технология также обещает улучшение характеристик дисплеев. Панели, произведенные с использованием MAX OLED, будут в 3 раза ярче, с разрешением, в 2,5 раза выше, и сроком службы, в 5 раз длиннее по сравнению с традиционными OLED-дисплеями. При этом потребляемая мощность будет на 30% ниже, что делает технологию более энергоэффективной и экологичной.