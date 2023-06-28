AR-очки Apple тяжело носить даже пару часов: компания будет продавать решение проблемы отдельно

AR-очки Apple тяжело носить даже пару часов: компания будет продавать решение проблемы отдельноВ комплект, видимо, класть нельзя
Предстоящие очки дополненной реальности (AR) за авторством Apple, известные как Vision Pro, подверглись критике за слишком большой вес, но у компании есть готовое решение, сообщает Bloomberg. Правда, его придется купить.
Первые пользователи устройства выразили обеспокоенность его размерами и заметным весом, считая, что его неудобно носить в течение предполагаемого разработчиками двухчасового времени автономной работы.
Однако Apple, по всей видимости, нашла решение этой проблемы. Компания планирует предложить специальный ремешок для головы, который поможет распределить вес очков и сделать их ношение более комфортным.
Хотя ремешок будет продаваться отдельно, Apple не раскрыла его цену. Несколько вариантов ремешка можно будет примерить в демонстрационных залах Apple Store, когда он станет доступен.