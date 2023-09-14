AR-очки Microsoft для армии США испытали вновь

AR-очки Microsoft для армии США испытали вновьВ этом раз без тошноты
Усовершенствованные боевые AR-очки Microsoft, получившие название IVAS 1.2, успешно прошли испытания, проведенные солдатами. По словам представителя армии США, компания получила заказ на очередную партию таких очков для проведения важнейших боевых испытаний, запланированных на 2025 год.
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Первый комплект из 20 опытных образцов очков IVAS 1.2 был поставлен в конце июля, а затем в конце августа был оценен двумя отрядами солдат. Целью этой оценки было повышение надежности, улучшение работы в условиях низкой освещенности и комфорта, устранение таких проблем, как тошнота и головокружение, характерных для предыдущих версий.
Очки IVAS 1.2, созданные на основе очков смешанной реальности Microsoft HoloLens, в ходе испытаний в Форт-Драм (штат Нью-Йорк) продемонстрировали работу датчиков в условиях низкой освещенности и форм-фактор. По словам пресс-секретаря Дэвида Паттерсона, отзывы солдат были положительными.