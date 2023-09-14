AR-очки Microsoft для армии США испытали вновь

Первый комплект из 20 опытных образцов очков IVAS 1.2 был поставлен в конце июля, а затем в конце августа был оценен двумя отрядами солдат. Целью этой оценки было повышение надежности, улучшение работы в условиях низкой освещенности и комфорта, устранение таких проблем, как тошнота и головокружение, характерных для предыдущих версий.

Очки IVAS 1.2, созданные на основе очков смешанной реальности Microsoft HoloLens, в ходе испытаний в Форт-Драм (штат Нью-Йорк) продемонстрировали работу датчиков в условиях низкой освещенности и форм-фактор. По словам пресс-секретаря Дэвида Паттерсона, отзывы солдат были положительными.