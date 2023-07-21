AR-шлем Apple Vision Pro лучше всего описывается «пятью стадиями горя»

Сначала отрицание и гнев вызвал дизайн шлема, напоминающий водолазный комплект, а также его высокая цена в 3499 долларов, которую некоторые посчитали завышенной. Тем не менее, эксперты признают, что VR-технологии успешно развиваются в различных отраслях, от образования до маркетинга, и выход Apple в эту сферу может способствовать их дальнейшему развитию.

Следующий этап - торг - заставил разработчиков задуматься о целесообразности использования устройства для разработки. Процессор M2, установленный в очках, внушал надежды, поскольку он отлично зарекомендовал себя в предыдущих устройствах, таких как MacBook. Мобильность очков и потенциальная поддержка со стороны разработчиков программного обеспечения вселяли оптимизм.

Фаза депрессии заставила некоторых усомниться в правильности выбранного Apple направления. В то время как компания Meta* делала упор на развлекательный контент, презентация Apple оставила целевую аудиторию неоднозначной.

Наконец, наступило принятие, поскольку разработчик надеется, что Apple Vision Pro будет в первую очередь удовлетворять потребности его профессии.

*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена