Арабские Эмираты вложили в спутниковый интернет $5,1 млрд

Недавно компания заключила с правительством ОАЭ соглашение о предоставлении 17-летней поддержке для замены истекающих контрактов и финансирования запуска двух геостационарных спутников компании Airbus в 2027 и 2028 годах. Это соглашение включает в себя авансовый платеж в размере 1 млрд долл. в 2024 году.

Получив финансы в виде контрактных доходов от правительственных обязательств, компания Yahsat намерена расширить портфель своих решений. Хотя конкретные детали расширения рынка не были предоставлены, компания изучает возможности партнерства в области наблюдения за Землей и развивающегося рынка спутникового интернета.

В настоящее время Yahsat оперирует флотом из пяти спутников, а новые спутники Airbus, как ожидается, обеспечат в 20 раз большую емкость, чем весь существующий флот.