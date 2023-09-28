Арабские Эмираты вложили в спутниковый интернет $5,1 млрд

Арабские Эмираты вложили в спутниковый интернет $5,1 млрдНа 20 лет вперед
Компания Yahsat, спутниковый оператор из ОАЭ, изучает возможность выхода на новые спутниковые рынки после того, как правительство страны выделило 5,1 млрд долларов на предоставление услуг широкополосной связи до 2043 года.
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Недавно компания заключила с правительством ОАЭ соглашение о предоставлении 17-летней поддержке для замены истекающих контрактов и финансирования запуска двух геостационарных спутников компании Airbus в 2027 и 2028 годах. Это соглашение включает в себя авансовый платеж в размере 1 млрд долл. в 2024 году.
Получив финансы в виде контрактных доходов от правительственных обязательств, компания Yahsat намерена расширить портфель своих решений. Хотя конкретные детали расширения рынка не были предоставлены, компания изучает возможности партнерства в области наблюдения за Землей и развивающегося рынка спутникового интернета.
В настоящее время Yahsat оперирует флотом из пяти спутников, а новые спутники Airbus, как ожидается, обеспечат в 20 раз большую емкость, чем весь существующий флот.