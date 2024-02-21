Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Наука и технологии
Опубликовано 21 февраля 2024, 09:45
1 мин.

Arc представила новую модель электрической лодки для вейкбординга

Длинной в 7 метров
Компания Arc представила новый электрическим катер — лодку для вейкбординга, которая называется Arc Sport. Судно оборудовано батареей емкостью 226 кВтч и мотором мощностью 570 лошадиных сил, что, по заявлению Arc, обеспечивает «более чем вдвое больший крутящий момент, чем у большинства премиальных лодок для вейкбординга».

Лодка Arc Sport будет экологичной, не выделяя углеродных выбросов, но все еще оказывая воздействие на водную среду. Тем не менее, Arc утверждает, что новая модель — это современное предложение на рынке в 4 миллиарда долларов, которое все еще полагается на «устаревшие технологии». Цена на Arc Sport начинается с 258 000 долларов.

Лодка оснащена программным обеспечением, разработанным внутри компании, и будет предоставляться обновления ПО через интернет. Она также обещает стать более интеллектуальной и производительной со временем. По словам Arc, «никакая другая лодка на воде сегодня не способна к этому».

Arc Sport имеет длину 7 метров и может вместить до 23 пассажиров. Компания не указала максимальную скорость, но флагманская модель Arc One ограничена 62 км в час.

© Arc

Источник:Arc
Автор:Булат Кармак
Теги:
#технологии
,
#разработка
,
#спорт