Спасательная операция включала в себя обширные исследования и сотрудничество, в результате чего был возрожден сервер Archie на эмулированной Sun SPARCstation 5. Теперь сервер Archie работает и индексирует FTP-сайты, сохраняя важнейшую часть истории Интернета.

Алан Эмтедж, создатель Archie, поддержал и одобрил эти усилия, гарантируя, что эта новаторская поисковая система продолжит вдохновлять будущие поколения.