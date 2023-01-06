Арендодатели используют "умные дома" для выселения жильцов или повышения платы

"Вы можете повысить арендную плату в Нью-Йорке!" - гласил заголовок рекламного письма компании Teman, разосланного арендодателям. Teman производит системы видеонаблюдения для многоквартирных домов. Компания предлагает использовать один из своих автоматизированных продуктов, чтобы “поймать арендатора”, нарушающего закон или нарушающего договор аренды, например, имеющего “несанкционированных субарендаторов” или устраивающего шумные вечеринки, чтобы, как упоминалось выше, выселить их или поднять арендную плату.

Эрин МакЭлрой, профессор Техасского университета в Остине, говорит, что цифровое наблюдение за жилыми домами растет, особенно в Нью-Йорке, который она называет "эпицентром технологий для домовладельцев". Любая система камер может зафиксировать поведение, которое может привести к выселению, но Макэлрой выделила две компании, Teman и Reliant Safety, которые используют биометрические данные жильцов с явной целью облегчить выселение. Так, на сайте Reliant даже представлены видеоролики, в которых показаны различные нарушения, зафиксированные камерами наблюдения. Среди них такие, как "мочеиспускание домашних животных в коридоре", "драка в коридоре", "неправильная утилизация матрасов", "арендатор поскользнулся в коридоре", а также несколько предполагаемых нападений, видеозаписи драк в коридорах, продажи наркотиков у дверей и проникновения в квартиру через разбитые окна.

Частью пакета услуг компании также является "обнаружение незаконной субаренды" с использованием биометрических данных, предоставленных арендаторами, для выявления лиц, не имеющих права находиться в помещении.