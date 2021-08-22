Арестован глава компании, которая так и не выпустила разрекламированный смартфон

Сообщается, что Чед Лион Сэйерс (Chad Leon Sayers) привлёк около 300 инвесторов для своей компании Saygus. Они вложили около $10 млн. Сэйерс обещал им неминуемый успех и миллиарды выручки.

Как выяснили правоохранители, вместо того, чтобы использовать собранные средства для создания обещанного смартфона, мужчина оплачивал личные расходы и долги. По данным прокуратуры США, Сэйерс убеждал людей инвестировать в телефон, публикуя везде «последние новости» о его запуске.

Смартфон, кстати, назывался Saygus V2. Он должен был получить 5-дюймовый экран, процессор Snapdragon, 3 ГБ оперативной памяти, 21-Мп заднюю камеру и 13-Мп фронтальную, сканер отпечатков пальцев, беспроводную зарядку. Для 2015 года это всё звучало неплохо. Однако свет так и не увидел устройство.