Арестованы сотрудники Samsung за шпионаж в пользу Китая

Личности сотрудников не разглашаются. Известно, что одному было 46 лет, а другому — 37. Оба занимали важные должности в компании.

Третий задержанный — директор компании-производителя оборудования, которая была партнёром Samsung.

Дело касается метода струйной печати, который Samsung использовала для производства OLED. Он позволяет снизить стоимость производства OLED-телевизоров примерно на 20%. Задержанных обвиняют в том, что они «сливали» китайцам спецификации процессов, которые вела Samsung Display во второй половине прошлого года.

Также были задержаны два высокопоставленных сотрудника неназванной китайской компании, которой «сливали» данные.