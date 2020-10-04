Наука и технологии
Сегодня 21:42
Арестованы трое японцев за создание поддельных порновидео со знаменитостями
По технологии deepfake
В Японии арестовали троих жителей за то, что они опубликовали в интернете порноролики, созданные с использованием технологии deepfake. В видео лица актрис заменили на лица знаменитостей.
Полиция арестовала 21-летнего студента из города Кумамото, 47-летнего системного инженера из города Санда и 30-летнего жителя города Кицуки. Их обвиняют в нарушении закона об авторских прав и унижении человеческого достоинства.
Утверждается, что подозреваемые публиковали видео в интернете в период с декабря 2019 года по июль 2020 года. Двое из троих арестованных людей заработали с помощью этого деньги. При этом они использовали бесплатное программное обеспечение для создания deepfake-роликов.
СМИ пишут, что это первые аресты в Японии, связанные с поддельными видео для взрослых.